Матч завершен
Динамо
Москва
2:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
4 сент. 1996, 23:00 МСК
4.09.1996, 23:00 МСК
среда
Составы