Матч завершен
Динамо
Москва
2:4
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
23 июля 1994, 23:00 МСК
23.07.1994, 23:00 МСК
суббота
Составы