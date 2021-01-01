Матч завершен
Динамо
Москва
2:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
30 июня 1993, 23:00 МСК
30.06.1993, 23:00 МСК
среда
Составы