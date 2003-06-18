Матч завершен
Динамо
Москва
3:2
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
17 июня 2003, 23:00 МСК
17.06.2003, 23:00 МСК
вторник
Составы