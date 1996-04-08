Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
7 апр. 1996, 23:00 МСК
7.04.1996, 23:00 МСК
воскресенье
Составы