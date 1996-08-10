Матч завершен
Динамо
Москва
3:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
9 авг. 1996, 23:00 МСК
9.08.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы