Динамо - Арсенал: 19 ноября 2021 смотреть онлайн

Динамо
Москва
-:-

Динамо - Арсенал: 19 ноября 2021 смотреть онлайн

Арсенал
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РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
19 нояб. 2021, -:- МСК
19.11.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов

Прошлые матчи

06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
Динамо
1
Арсенал
0
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
Арсенал
2
Динамо
0
04.07.2020 04 июля 2020 сб 16:30
Динамо
0 : 1
Арсенал
04.07.2020 04 июля 2020 сб 16:30
Динамо
0
Арсенал
1
12.07.2019 12 июля 2019 пт 20:00
Арсенал
1 : 1
Динамо
12.07.2019 12 июля 2019 пт 20:00
Арсенал
1
Динамо
1
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Динамо
3 : 3
Арсенал
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Динамо
3
Арсенал
3
29.07.2018 29 июля 2018 вс 16:30
Арсенал
0 : 0
Динамо
29.07.2018 29 июля 2018 вс 16:30
Арсенал
0
Динамо
0
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:30
Динамо
2 : 1
Арсенал
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:30
Динамо
2
Арсенал
1
15.09.2017 15 сент. 2017 пт 19:30
Арсенал
1 : 0
Динамо
15.09.2017 15 сент. 2017 пт 19:30
Арсенал
1
Динамо
0
24.05.2015 24 мая 2015 вс 18:30
Динамо
2 : 2
Арсенал
24.05.2015 24 мая 2015 вс 18:30
Динамо
2
Арсенал
2
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 15:00
Арсенал
1 : 2
Динамо
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 15:00
Арсенал
1
Динамо
2

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