Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
9 авг. 2002, 23:00 МСК
9.08.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы