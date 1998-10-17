Матч завершен
Динамо
Москва
4:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
16 окт. 1998, 23:00 МСК
16.10.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы