Матч завершен
Динамо
Москва
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
16 мая 1997, 23:00 МСК
16.05.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы