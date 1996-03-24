Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
24 марта 1996, -:- МСК
24.03.1996, -:- МСК
воскресенье
Составы