Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
30 марта 2006, 23:00 МСК
30.03.2006, 23:00 МСК
четверг
Составы