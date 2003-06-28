Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
27 июня 2003, 23:00 МСК
27.06.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы