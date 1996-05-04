Матч завершен
Динамо
Москва
4:0
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
3 мая 1996, 23:00 МСК
3.05.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы