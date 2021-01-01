Матч завершен
Динамо
Москва
1:0
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
8 апр. 1994, 23:00 МСК
8.04.1994, 23:00 МСК
пятница
Составы