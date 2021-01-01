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Динамо VS Зенит
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Динамо - Зенит: 02 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Ставрополь
3:0
Динамо - Зенит: 02 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
2 сент. 1992, 23:00 МСК
2.09.1992, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Динамо
мин
15
Зюзин
Максим Зюзин
88
Галыш
Виталий Галыш
8
Чернышев
Сергей Чернышев
2
Ионов
Илья Ионов
13
Семякин
Роман Семякин
1
Книга
Денис Книга
23
Борисов
Михаил Борисов
69
Васенин
Денис Васенин
Запасные
7
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Ловрен
Деян Ловрен
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Барриос
Вильмар Барриос
27
Оздоев
Магомед Оздоев
14
Кузяев
Далер Кузяев
20
Вендел
Вендел
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
-
71
Одоевский
Даниил Одоевский
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
94
Хотулев
Данила Хотулев
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
17
Мостовой
Андрей Мостовой
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
8
Малком
Малком
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
11.10.1992
11 окт. 1992
вс
-:-
Зенит
2 : 0
Динамо
11.10.1992
11 окт. 1992
вс
-:-
Зенит
2
Динамо
0
02.09.1992
02 сент. 1992
ср
23:00
Динамо
3 : 0
Зенит
02.09.1992
02 сент. 1992
ср
23:00
Динамо
3
Зенит
0
Новости
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола
1
#РПЛ
18 марта, 00:03
1
Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью
1
#Игорь Акинфеев
17 марта, 21:40
1
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
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#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
2
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Новости матча
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1
Вендел дважды забил ЦСКА. Это его первые голы за «Зенит» после трансфера в октябре
17 марта, 22:15
«Зенит» в большинстве обыграл ЦСКА и оторвался от второго места на семь очков
17 марта, 22:04
Дзюба в матче с ЦСКА не забил второй пенальти в РПЛ подряд
17 марта, 21:39
ЦСКА выиграл у «Зенита» один матч из последних 15
17 марта, 17:33
Прогноз на матч ЦСКА – «Зенит», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч РПЛ
17 марта, 13:41