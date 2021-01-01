Динамо - Локомотив: 05 мая 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Ставрополь
0:0

Динамо - Локомотив: 05 мая 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
5 мая 1993, 23:00 МСК
5.05.1993, 23:00 МСК
среда
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Динамо
мин
15
Зюзин
Максим Зюзин
88
Галыш
Виталий Галыш
8
Чернышев
Сергей Чернышев
2
Ионов
Илья Ионов
13
Семякин
Роман Семякин
1
Книга
Денис Книга
23
Борисов
Михаил Борисов
69
Васенин
Денис Васенин
Запасные
7
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

02.10.1994 02 окт. 1994 вс -:-
Динамо
0 : 1
Локомотив
02.10.1994 02 окт. 1994 вс -:-
Динамо
0
Локомотив
1
07.04.1994 07 апр. 1994 чт 23:00
Локомотив
0 : 0
Динамо
07.04.1994 07 апр. 1994 чт 23:00
Локомотив
0
Динамо
0
27.08.1993 27 авг. 1993 пт 23:00
Локомотив
1 : 1
Динамо
27.08.1993 27 авг. 1993 пт 23:00
Локомотив
1
Динамо
1
05.05.1993 05 мая 1993 ср 23:00
Динамо
0 : 0
Локомотив
05.05.1993 05 мая 1993 ср 23:00
Динамо
0
Локомотив
0
01.07.1992 01 июля 1992 ср 23:00
Динамо
0 : 1
Локомотив
01.07.1992 01 июля 1992 ср 23:00
Динамо
0
Локомотив
1
09.04.1992 09 апр. 1992 чт 23:00
Локомотив
3 : 0
Динамо
09.04.1992 09 апр. 1992 чт 23:00
Локомотив
3
Динамо
0

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