Динамо - Черноморец: 09 мая 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Ставрополь
0:3

Динамо - Черноморец: 09 мая 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
9 мая 2010, 23:00 МСК
9.05.2010, 23:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Динамо
мин
15
Зюзин
Максим Зюзин
88
Галыш
Виталий Галыш
8
Чернышев
Сергей Чернышев
2
Ионов
Илья Ионов
13
Семякин
Роман Семякин
1
Книга
Денис Книга
23
Борисов
Михаил Борисов
69
Васенин
Денис Васенин
Запасные
7
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

09.05.2010 09 мая 2010 вс 23:00
Динамо
0 : 3
Черноморец
09.05.2010 09 мая 2010 вс 23:00
Динамо
0
Черноморец
3

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