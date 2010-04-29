Матч завершен
Динамо
Киров
2:1
Матч завершен
Химик
Дзержинск
Кубок России, 50 тур

Кубок России,

50 тур

Россия
29 апр. 2010, 16:00 МСК
29.04.2010, 16:00 МСК
четверг
Составы