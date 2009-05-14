Матч завершен
Динамо
Киров
1:2
Матч завершен
Химик
Дзержинск
Кубок России, 50 тур

Кубок России,

50 тур

Россия
13 мая 2009, 23:00 МСК
13.05.2009, 23:00 МСК
среда
Составы