Матч завершен
Динамо
Киров
0:1
Матч завершен
Зенит-Ижевск
Ижевск
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
22 июля 2013, 17:00 МСК
22.07.2013, 17:00 МСК
понедельник
Составы