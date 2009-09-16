Матч завершен
Динамо
Киев
Юссуф 71
Маграо 82
Гусев 87
3:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Домингес 25
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
16 сент. 2009, 21:45 МСК
16.09.2009, 21:45 МСК
среда
Ален Хамер
Ален Хамер
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Шовковский
Александр Шовковский
90
0
Маграо
Жерсон Маграо
82'
82'
90
0
Хачериди
Евгений Хачериди
90
0
Алмейда
Леандро Алмейда
90
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
67
0
Юссуф
Юссуф
71'
71'
90
0
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
0
Нинкович
Милош Нинкович
57
0
Шевченко
Андрей Шевченко
90
0
Милевский
Артем Милевский
90
Запасные
0
Богуш
Станислав Богуш
0
Мандзюк
Виталий Мандзюк
0
Бетао
Бетао
0
Гиоане
Тибериу Гиоане
0
Гусев
Олег Гусев
87'
0
Гармаш
Денис Гармаш
0
Зозуля
Роман Зозуля
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
25'
25'
78
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
85
0
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
0
Козко
Сергей Козко
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
0
Попов
Алексей Попов
0
Касаев
Алан Касаев
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Муравски
Рафал Муравски
0
Горбанец
Андрей Горбанец