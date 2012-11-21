Матч завершен
Динамо
Киев
0:2
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лавесси 44
Лавесси 51
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
21 нояб. 2012, 22:45 МСК
21.11.2012, 22:45 МСК
среда
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Коваль
Максим Коваль
90
0
Тайво
Тайе Тайво
90
0
Бетао
Бетао
90
0
Хачериди
Евгений Хачериди
90
0
Данило Силва
Данило Силва
90
0
Дуду
Дуду
90
0
Велозу
Мигель Велозу
90
0
Аруна
Лукман Аруна
66
0
Гармаш
Денис Гармаш
77
0
Гусев
Олег Гусев
65
0
Идейе
Браун Идейе
90
Запасные
0
Шовковский
Александр Шовковский
0
Вукоевич
Огнен Вукоевич
0
Богданов
Андрей Богданов
0
Милевский
Артем Милевский
0
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
0
Рубен
Марко Рубен
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Верратти
Марко Верратти
78
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
67
0
Нене
Нене
86
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
44'
51'
44', 51'
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Арман
Сильвен Арман
0
Сахо
Мамаду Сахо
0
Шантом
Клеман Шантом
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
0
Рабьо
Адриан Рабьо
0
Оаро
Гийом Оаро