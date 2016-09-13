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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Динамо
Киев
Гармаш 26
1:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Милик 36
Милик 45
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
13 сент. 2016, 21:45 МСК
13.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
5
Антунеш
Антунеш
90
24
Вида
Домагой Вида
90
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
81
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
90
19
Гармаш
Денис Гармаш
26'
26'
90
27
Макаренко
Евгений Макаренко
90
1
Цыганков
Виктор Цыганков
73
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
11
Мораес
Алуизио Мораес
87
Запасные
72
Рудько
Артур Рудько
20
Гусев
Олег Гусев
9
Морозюк
Николай Морозюк
32
Федорчук
Валерий Федорчук
29
Буяльский
Виталий Буяльский
18
Корзун
Никита Корзун
7
Гладкий
Александр Гладкий
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
25
Гамшик
Марек Гамшик
62
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
73
99
Милик
Аркадиуш Милик
36'
45'
36', 45'
82
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
19
Максимович
Никола Максимович
20
Зелински
Петр Зелински
42
Диавара
Амаду Диавара
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье