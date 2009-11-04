Матч завершен
Динамо
Киев
Шевченко 22
1:2
Матч завершен
Интер
Милан
Милито 87
Снейдер 89
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
4 нояб. 2009, 22:45 МСК
4.11.2009, 22:45 МСК
среда
Бертран Лайек
Бертран Лайек
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Богуш
Станислав Богуш
90
0
Маграо
Жерсон Маграо
90
0
Хачериди
Евгений Хачериди
90
0
Алмейда
Леандро Алмейда
90
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
0
Михалик
Тарас Михалик
90
0
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
0
Нинкович
Милош Нинкович
90
0
Шевченко
Андрей Шевченко
22'
22'
90
0
Милевский
Артем Милевский
72
Запасные
0
Рыбка
Александр Рыбка
0
Мандзюк
Виталий Мандзюк
0
Бетао
Бетао
0
Гиоане
Тибериу Гиоане
0
Гусев
Олег Гусев
0
Кравец
Артем Кравец
0
Зозуля
Роман Зозуля
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
46
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
80
0
Майкон
Майкон
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
89'
89'
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
46
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Милито
Диего Милито
87'
87'
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Мотта
Тиаго Мотта
0
Балотелли
Марио Балотелли