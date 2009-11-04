Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Косово
Канада
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Динамо
Киев
Шевченко 22
1:2
Матч завершен
Интер
Милан
Милито 87
Снейдер 89
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2009, 22:45 МСК
4.11.2009, 22:45 МСК
среда
Бертран Лайек
Бертран Лайек
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Богуш
Станислав Богуш
90
0
Маграо
Жерсон Маграо
90
0
Хачериди
Евгений Хачериди
90
0
Алмейда
Леандро Алмейда
90
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
0
Михалик
Тарас Михалик
90
0
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
0
Нинкович
Милош Нинкович
90
0
Шевченко
Андрей Шевченко
22'
22'
90
0
Милевский
Артем Милевский
72
Запасные
0
Рыбка
Александр Рыбка
0
Мандзюк
Виталий Мандзюк
0
Бетао
Бетао
0
Гиоане
Тибериу Гиоане
0
Гусев
Олег Гусев
0
Кравец
Артем Кравец
0
Зозуля
Роман Зозуля
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
46
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
80
0
Майкон
Майкон
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
89'
89'
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
46
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Милито
Диего Милито
87'
87'
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Мотта
Тиаго Мотта
0
Балотелли
Марио Балотелли