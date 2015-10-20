Динамо - Челси: 20 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Киев
0:0

Динамо - Челси: 20 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Челси
Лондон
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
20 окт. 2015, 21:45 МСК
20.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
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Составы

Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
90
24
Вида
Домагой Вида
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
2
Данило Силва
Данило Силва
90
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
90
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
90
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
83
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
22
Кравец
Артем Кравец
78
Запасные
23
Рыбка
Александр Рыбка
-
5
Антунеш
Антунеш
-
20
Гусев
Олег Гусев
-
4
Велозу
Мигель Велозу
-
14
Петрович
Радосав Петрович
-
19
Гармаш
Денис Гармаш
7
10
Мораес
Алуизио Мораес
12
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
90
6
Зума
Курт Зума
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
74
22
Виллиан
Виллиан
90
7
Рамирес
Рамирес
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
46
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
-
6
Баба
Абдул Рахман Баба
-
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
-
8
Оскар
Оскар
16
14
Траоре
Бертран Траоре
-
36
Кенеди
Роберт Кенеди
-
9
Фалькао
Радамель Фалькао
-

События

Матч окончен 0:0
Замена
Денис Гармаш
Виталий Буяльский
83'
Замена
Алуизио Мораес
Артем Кравец
78'
74'
Замена
Оскар
Сеск Фабрегас
66'
Желтая карточка
Курт Зума
Желтая карточка
Виталий Буяльский
65'

Прошлые матчи

14.03.2019 14 марта 2019 чт 20:55
Динамо
0 : 5
Челси
14.03.2019 14 марта 2019 чт 20:55
Динамо
0
Челси
5
07.03.2019 07 марта 2019 чт 23:00
Челси
3 : 0
Динамо
07.03.2019 07 марта 2019 чт 23:00
Челси
3
Динамо
0
04.11.2015 04 нояб. 2015 ср 22:45
Челси
2 : 1
Динамо
04.11.2015 04 нояб. 2015 ср 22:45
Челси
2
Динамо
1
20.10.2015 20 окт. 2015 вт 21:45
Динамо
0 : 0
Челси
20.10.2015 20 окт. 2015 вт 21:45
Динамо
0
Челси
0

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