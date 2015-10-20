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Россия разгромила Исландию на молодежном Евро
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Лига чемпионов
Динамо VS Челси
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Динамо - Челси: 20 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Киев
0:0
Динамо - Челси: 20 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Челси
Лондон
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
20 окт. 2015, 21:45 МСК
20.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Составы
Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
90
24
Вида
Домагой Вида
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
2
Данило Силва
Данило Силва
90
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
90
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
90
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
83
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
22
Кравец
Артем Кравец
78
Запасные
23
Рыбка
Александр Рыбка
-
5
Антунеш
Антунеш
-
20
Гусев
Олег Гусев
-
4
Велозу
Мигель Велозу
-
14
Петрович
Радосав Петрович
-
19
Гармаш
Денис Гармаш
7
10
Мораес
Алуизио Мораес
12
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
90
6
Зума
Курт Зума
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
74
22
Виллиан
Виллиан
90
7
Рамирес
Рамирес
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
46
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
-
6
Баба
Абдул Рахман Баба
-
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
-
8
Оскар
Оскар
16
14
Траоре
Бертран Траоре
-
36
Кенеди
Роберт Кенеди
-
9
Фалькао
Радамель Фалькао
-
События
Матч окончен 0:0
Замена
Денис Гармаш
Виталий Буяльский
83'
Замена
Алуизио Мораес
Артем Кравец
78'
74'
Замена
Оскар
Сеск Фабрегас
66'
Желтая карточка
Курт Зума
Желтая карточка
Виталий Буяльский
65'
Прошлые матчи
14.03.2019
14 марта 2019
чт
20:55
Динамо
0 : 5
Челси
14.03.2019
14 марта 2019
чт
20:55
Динамо
0
Челси
5
07.03.2019
07 марта 2019
чт
23:00
Челси
3 : 0
Динамо
07.03.2019
07 марта 2019
чт
23:00
Челси
3
Динамо
0
04.11.2015
04 нояб. 2015
ср
22:45
Челси
2 : 1
Динамо
04.11.2015
04 нояб. 2015
ср
22:45
Челси
2
Динамо
1
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
Динамо
0 : 0
Челси
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
Динамо
0
Челси
0
Новости
Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
#Роман Абрамович
20 марта, 16:45
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола
#Тиаго Силва
18 марта, 03:02
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
#
Новости матча
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
23 марта, 00:32
Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
21 марта, 20:04
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Тухель установил рекорд «Челси» по числу стартовых матчей без поражений. Его серия длится 13 игр
18 марта, 01:22
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14