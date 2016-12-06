Матч завершен
Динамо
Киев
Беседин 9
Ярмоленко 30
Буяльский 32
Гонсалес 45
Сидорчук 60
Мораес 77
6:0
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
6 дек. 2016, 22:45 МСК
6.12.2016, 22:45 МСК
вторник
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
72
Рудько
Артур Рудько
90
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
45'
45'
69
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
5
Антунеш
Антунеш
90
24
Вида
Домагой Вида
90
26
Бурда
Никита Бурда
90
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
60'
60'
66
29
Буяльский
Виталий Буяльский
32'
32'
90
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
30'
30'
90
41
Беседин
Артем Беседин
9'
9'
77
Запасные
35
Коваль
Максим Коваль
9
Морозюк
Николай Морозюк
19
Гармаш
Денис Гармаш
27
Макаренко
Евгений Макаренко
15
Цыганков
Виктор Цыганков
18
Корзун
Никита Корзун
11
Мораес
Алуизио Мораес
77'
Бешикташ
мин
15
Озякуп
Огужан Озякуп
90
1
Фабри
Фабри
90
3
Адриано
Адриано
90
6
Тошич
Душко Тошич
90
32
Бек
Андреас Бек
90
30
Марсело
Марсело
90
10
Шахан
Олкай Шахан
45
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
45
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
70
9
Абубакар
Венсан Абубакар
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
77
Генюл
Гекхан Генюл
33
Нукан
Атындж Нукан
80
Инлер
Гекхан Инлер
20
Уйсал
Неджип Уйсал
21
Фрей
Керим Фрей
23
Тосун
Дженк Тосун