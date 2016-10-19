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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Киев
0:2
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Сальвио 9
Серви 55
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
19 окт. 2016, 21:45 МСК
19.10.2016, 21:45 МСК
среда
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
72
Рудько
Артур Рудько
90
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
71
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
5
Антунеш
Антунеш
90
24
Вида
Домагой Вида
90
2
Данило Силва
Данило Силва
90
32
Федорчук
Валерий Федорчук
56
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
80
18
Корзун
Никита Корзун
90
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
11
Мораес
Алуизио Мораес
90
Запасные
1
Шовковский
Александр Шовковский
9
Морозюк
Николай Морозюк
27
Макаренко
Евгений Макаренко
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
29
Буяльский
Виталий Буяльский
15
Цыганков
Виктор Цыганков
7
Гладкий
Александр Гладкий
Бенфика
мин
22
Серви
Франко Серви
55'
55'
83
1
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Луизао
Луизао
90
3
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
50
Семеду
Нельсон Семеду
90
5
Фейса
Любомир Фейса
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
9'
9'
90
11
Митроглу
Костас Митроглу
71
21
Пицци
Пицци
90
20
Гедеш
Гонсало Гедеш
90
Запасные
12
Сезар
Жулио Сезар
19
Элизеу
Элизеу
2
Лопес
Лисандро Лопес
15
Каррильо
Андре Каррильо
28
Селис
Гильермо Селис
9
Хименес
Рауль Хименес
70
Гомеш
Жозе Гомеш