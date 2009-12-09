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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Динамо
Киев
Милевский 2
1:2
Матч завершен
Барселона
Барселона
Хави 33
Месси 86
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2009, 22:45 МСК
9.12.2009, 22:45 МСК
среда
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Шовковский
Александр Шовковский
90
0
Бетао
Бетао
90
0
Юссуф
Юссуф
90
0
Алмейда
Леандро Алмейда
90
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Михалик
Тарас Михалик
90
0
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
0
Маграо
Жерсон Маграо
75
0
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
0
Милевский
Артем Милевский
2'
2'
90
0
Шевченко
Андрей Шевченко
90
Запасные
0
Богуш
Станислав Богуш
0
Несмачный
Андрей Несмачный
0
Гиоане
Тибериу Гиоане
0
Гусев
Олег Гусев
0
Нинкович
Милош Нинкович
0
Алиев
Александр Алиев
0
Кравец
Артем Кравец
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
88
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
33'
33'
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
82
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
0
Месси
Лионель Месси
86'
86'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Маркес
Рафаэль Маркес
0
Максвелл
Максвелл
0
Туре
Яя Туре
0
Педро
Педро
0
Анри
Тьерри Анри
0
Кркич
Боян Кркич