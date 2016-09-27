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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Динамо
Загреб
0:4
Матч завершен
Ювентус
Турин
Пьянич 24
Игуаин 31
Дибала 57
Алвес 85
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
27 сент. 2016, 21:45 МСК
27.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Мануэл Жорже Соуза
Мануэл Жорже Соуза
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
98
Шемпер
Адриан Шемпер
90
5
Жонас
Жонас
48
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
23
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
26
Бенкович
Филип Бенкович
90
8
Антолич
Домагой Антолич
72
18
Павичич
Домагой Павичич
90
7
Шитум
Марио Шитум
90
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
58
2
Судани
Эль-Арби Судани
90
Запасные
40
Ливакович
Доминик Ливакович
55
Перич
Дино Перич
10
Машаду
Паулу Машаду
14
Гояк
Амер Гояк
9
Энрикес
Анджело Энрикес
15
Ходжич
Армин Ходжич
29
Фиолич
Иван Фиолич
Ювентус
мин
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
68
33
Эвра
Патрис Эвра
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
24'
24'
45
11
Эрнанес
Эрнанес
90
23
Алвес
Дани Алвес
85'
85'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
31'
31'
71
21
Дибала
Пауло Дибала
57'
57'
90
Запасные
25
Нето
Нето
12
Сандро
Алекс Сандро
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
17
Манджукич
Марио Манджукич
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
20
Пьяца
Марко Пьяца