Матч завершен
Динамо
Загреб
0:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Насри 37
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
18 окт. 2016, 21:45 МСК
18.10.2016, 21:45 МСК
вторник
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
40
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
90
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
26
Бенкович
Филип Бенкович
90
35
Соса
Борна Соса
90
8
Антолич
Домагой Антолич
15
37
Стоянович
Петар Стоянович
90
18
Павичич
Домагой Павичич
52
25
Кнежевич
Боян Кнежевич
87
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
90
2
Судани
Эль-Арби Судани
90
Запасные
98
Шемпер
Адриан Шемпер
77
Мэцел
Александру Мэцел
24
Чорич
Анте Чорич
5
Жонас
Жонас
7
Шитум
Марио Шитум
9
Энрикес
Анджело Энрикес
29
Фиолич
Иван Фиолич
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
1
Рами
Адиль Рами
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
10
Насри
Самир Насри
37'
37'
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
20
Витоло
Витоло
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
22
Васкес
Франко Васкес
89
9
Вьетто
Лусиано Вьетто
65
Запасные
25
Сиригу
Сальваторе Сиригу
8
Иборра
Висенте Иборра
17
Сарабия
Пабло Сарабия
19
Гансо
Гансо
14
Кийотаке
Хироши Кийотаке
4
Краневиттер
Матиас Краневиттер
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер