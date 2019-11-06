Матч завершен
Динамо
Загреб
Петкович 25
Иванушец 83
Адеми 89
3:3
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Патрик 13
Тете 90
Мораес 90
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
6 нояб. 2019, 23:00 МСК
6.11.2019, 23:00 МСК
среда
Составы
Динамо
мин
28
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
22
Леовац
Марин Леовац
90
5
Адеми
Ариян Адеми
89'
89'
90
66
Дилавер
Эмир Дилавер
90
21
Петкович
Бруно Петкович
25'
25'
90
30
Стоянович
Петар Стоянович
72
99
Оршич
Мислав Оршич
77
55
Перич
Дино Перич
90
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
27
Моро
Никола Моро
90
7
Ольмо
Дани Ольмо
90
Запасные
1
Загорац
Даниэль Загорац
19
Мубандже
Франсуа Мубандже
92
Кадзиор
Дамиан Кадзиор
20
Атимвен
Ияйи Атимвен
17
Иванушец
Лука Иванушец
83'
36
Гира
Марко Гира
16
Шитум
Марио Шитум
Шахтер
мин
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
30
Пятов
Андрей Пятов
90
4
Кривцов
Сергей Кривцов
90
7
Тайсон
Тайсон
90
21
Патрик
Алан Патрик
13'
13'
87
11
Марлос
Марлос
90
10
Мораес
Алуизио Мораес
90'
90'
90
31
Исмаили
Исмаили
90
20
Коваленко
Виктор Коваленко
90
22
Матвиенко
Николай Матвиенко
86
98
Додо
Додо
90
Запасные
1
Шевченко
Алексей Шевченко
5
Хочолава
Давид Хочолава
9
Дентиньо
Дентиньо
50
Болбат
Сергей Болбат
8
Антонио
Маркос Антонио
14
Тете
Тете
90'
45
Сикан
Даниил Сикан