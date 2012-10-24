Матч завершен
Динамо
Загреб
0:2
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Ибрагимович 33
Менез 43
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
24 окт. 2012, 21:45 МСК
24.10.2012, 21:45 МСК
среда
Фырат Айдынус
Фырат Айдынус
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Келава
Иван Келава
90
0
Ибаньес
Луис Ибаньес
46
0
Шимунич
Йосип Шимунич
90
0
Вида
Домагой Вида
90
0
Врсалько
Шиме Врсалько
90
0
Пульич
Анте Пульич
90
0
Саммир
Саммир
90
0
Ковачич
Матео Ковачич
90
0
Пиварич
Йосип Пиварич
90
0
Брозович
Марсело Брозович
90
0
Чоп
Дуйе Чоп
70
Запасные
0
Митрович
Ромео Митрович
0
Тонел
Тонел
0
Калельо
Адриан Калельо
0
Алиспахич
Мехмед Алиспахич
0
Рукавина
Анте Рукавина
0
Бечирай
Фатош Бечирай
0
Халилович
Ален Халилович
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Бодмер
Матье Бодмер
60
0
Алекс
Алекс
46
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Жалле
Кристоф Жалле
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
0
Верратти
Марко Верратти
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
33'
33'
90
0
Менез
Жереми Менез
43'
43'
77
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Арман
Сильвен Арман
0
Камара
Зумана Камара
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
0
Гамейро
Кевин Гамейро
0
Оаро
Гийом Оаро