Матч завершен
Динамо
Загреб
0:1
Матч завершен
Лион
Лион
Ляказетт 72
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
22 нояб. 2016, 22:45 МСК
22.11.2016, 22:45 МСК
вторник
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
24
Чорич
Анте Чорич
52
77
Мэцел
Александру Мэцел
15
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
26
Бенкович
Филип Бенкович
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
18
Павичич
Домагой Павичич
73
14
Гояк
Амер Гояк
90
25
Кнежевич
Боян Кнежевич
90
7
Шитум
Марио Шитум
90
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
90
Запасные
98
Шемпер
Адриан Шемпер
23
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
10
Машаду
Паулу Машаду
5
Жонас
Жонас
9
Энрикес
Анджело Энрикес
15
Ходжич
Армин Ходжич
29
Фиолич
Иван Фиолич
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
14
Дардер
Серхи Дардер
66
15
Морель
Жереми Морель
90
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
20
Рафаэл
Рафаэл
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
88
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
72'
72'
90
27
Корне
Максвел Корне
66
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
31
Рыбус
Мацей Рыбус
18
Фекир
Набиль Фекир
8
Толиссо
Корентен Толиссо
29
Тусар
Люка Тусар
26
Калулу
Альдо Калулу