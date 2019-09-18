Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Динамо
Загреб
Леовац 10
Оршич 31
Оршич 42
Оршич 68
4:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
18 сент. 2019, 22:00 МСК
18.09.2019, 22:00 МСК
среда
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
28
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
22
Леовац
Марин Леовац
10'
10'
90
5
Адеми
Ариян Адеми
90
66
Дилавер
Эмир Дилавер
90
21
Петкович
Бруно Петкович
83
30
Стоянович
Петар Стоянович
90
99
Оршич
Мислав Оршич
31'
42'
68'
31', 42', 68'
76
55
Перич
Дино Перич
90
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
27
Моро
Никола Моро
73
7
Ольмо
Дани Ольмо
90
Запасные
1
Загорац
Даниэль Загорац
8
Хайрович
Изет Хайрович
14
Гояк
Амер Гояк
20
Атимвен
Ияйи Атимвен
17
Иванушец
Лука Иванушец
11
Гавранович
Марио Гавранович
16
Шитум
Марио Шитум
Аталанта
мин
72
Иличич
Йосип Иличич
88
5
Масиелло
Андреа Масиелло
46
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
91
Сапата
Дуван Сапата
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
46
8
Госенс
Робин Госенс
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
21
Кастань
Тимоти Кастань
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
18
Малиновский
Руслан Малиновский
88
Пашалич
Марио Пашалич
9
Муриэль
Луис Муриэль
99
Барроу
Муса Барроу