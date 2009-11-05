Матч завершен
Динамо
Загреб
0:2
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Пантелич 15
Де Зеув 45
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
5 нояб. 2009, 21:00 МСК
5.11.2009, 21:00 МСК
четверг
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Бутина
Томислав Бутина
90
0
Куфре
Леандро Куфре
90
0
Ковач
Роберт Ковач
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Этто
Этто
90
0
Моралес
Педро Моралес
44
0
Врдоляк
Ивица Врдоляк
46
0
Калельо
Адриан Калельо
90
0
Томечак
Иван Томечак
90
0
Саммир
Саммир
90
0
Сивонич
Илия Сивонич
78
Запасные
0
Пичак
Доминик Пичак
0
Ибаньес
Луис Ибаньес
0
Барбарич
Томислав Барбарич
0
Шаго
Матиас Шаго
0
Пападопулос
Димитриос Пападопулос
0
Крамарич
Андрей Крамарич
0
Слепичка
Мирослав Слепичка
Аякс
мин
0
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
0
Анита
Вурнон Анита
90
0
Вертонген
Ян Вертонген
82
0
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
0
Де Зеув
Деми Де Зеув
45'
45'
90
0
Де Йонг
Сим Де Йонг
90
0
Эно
Эйонг Эно
66
0
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
77
0
Пантелич
Марко Пантелич
15'
15'
90
0
Суарес
Луис Суарес
90
Запасные
0
Вермеер
Кеннет Вермеер
0
Силва
Бруно Силва
0
Олегер
Олегер
0
Сулеймани
Миралем Сулеймани
0
Дональд
Митчелл Дональд
0
Кеннеди
Кеннеди
0
Цвитанич
Дарио Цвитанич