Дерри Сити - Трабзонспор: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Дерри Сити
Дерри
0:3
Первый матч 2:4

Дерри Сити - Трабзонспор: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Трабзонспор
Трабзон
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2013, 21:45 МСК
25.07.2013, 21:45 МСК
четверг
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Предварительный состав

Дерри Сити
мин
22
Шилз
Дин Шилз
Трабзонспор
мин
17
Онази
Огений Онази
7
Авдияй
Донис Авдияй
18
Экубан
Калеб Экубан
5
Хосейни
Маджид Хосейни

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

25.07.2013 25 июля 2013 чт 21:45
Дерри Сити
0 : 3
Трабзонспор
25.07.2013 25 июля 2013 чт 21:45
Дерри Сити
0
Трабзонспор
3
18.07.2013 18 июля 2013 чт 21:30
Трабзонспор
4 : 2
Дерри Сити
18.07.2013 18 июля 2013 чт 21:30
Трабзонспор
4
Дерри Сити
2

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