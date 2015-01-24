Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
2:0
Матч завершен
Честерфилд
Честерфилд
Кубок Англии, 4 раунд

Кубок Англии,

4 раунд

Англия
24 янв. 2015, 18:00 МСК
24.01.2015, 18:00 МСК
суббота
Составы