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Дьёр VS Маккаби
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Дьёр - Маккаби: 17 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Дьёр
Дьёр
0:2
Первый матч 1:2
Дьёр - Маккаби: 17 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов,
2 раунд
17 июля 2013, 21:30 МСК
17.07.2013, 21:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Маккаби
мин
11
Шехтер
Итай Шехтер
4
Саборит
Энрик Саборит
22
Рикан
Ави Рикан
28
Жералдеш
Жералдеш
15
Мича
Дор Мича
17
Янниотис
Андреас Янниотис
Запасные
19
Даниэл
Даниэл
-
18
Тиби
Эйтан Тиби
-
42
Перец
Дор Перец
-
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
23.07.2013
23 июля 2013
вт
21:30
Маккаби
2 : 1
Дьёр
23.07.2013
23 июля 2013
вт
21:30
Маккаби
2
Дьёр
1
17.07.2013
17 июля 2013
ср
21:30
Дьёр
0 : 2
Маккаби
17.07.2013
17 июля 2013
ср
21:30
Дьёр
0
Маккаби
2