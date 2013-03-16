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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 9
Силвиу 64
Саломау 78
3:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Пак Чу-Юн 80
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
15 марта 2013, 23:45 МСК
15.03.2013, 23:45 МСК
пятница
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Силвиу
Силвиу
64'
64'
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
86
0
Рики
Рики
9'
9'
77
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Инсуа
Пабло Инсуа
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Саломау
Диого Саломау
78'
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Праньич
Даниэль Праньич
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Кастро
Хонни Кастро
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
56
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
79
0
Аспас
Яго Аспас
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
69
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Вила
Джонатан Вила
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
80'
0
Орельяна
Фабиан Орельяна