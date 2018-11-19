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Лига B
Дания VS Ирландия
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Дания - Ирландия: 19 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Дания
0:0
Дания - Ирландия: 19 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ирландия
Лига B, 6 тур
Лига B,
6 тур
19 нояб. 2018, 22:45 МСК
19.11.2018, 22:45 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Дания
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
4
Кьер
Симон Кьер
18
Васс
Даниэль Васс
5
Мехле
Йоаким Мехле
10
Эриксен
Кристиан Эриксен
8
Делэни
Томас Делэни
17
Кристиансен
Андерс Кристиансен
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
11
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
20
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Винд
Йонас Винд
Запасные
22
Реннов
Фредерик Реннов
-
16
Лоссль
Йонас Лоссль
-
13
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
-
3
Вестергор
Янник Вестергор
-
5
Шольц
Александр Шольц
-
23
Систо
Пионе Систо
-
21
Йенсен
Матиас Йенсен
-
19
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
14
Дальсгаард
Хенрик Дальсгаард
-
Ирландия
мин
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
12
Даффи
Шейн Даффи
19
Брэди
Робби Брэди
23
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
Лонг
Кевин Лонг
9
Коллинс
Джеймс Коллинс
12
Хорган
Дэрил Хорган
3
Мэннинг
Райан Мэннинг
15
О'Ши
Дара О'Ши
19
Кертис
Ронан Кертис
12
Найт
Джейсон Найт
Запасные
1
Траверс
Марк Траверс
-
16
Келлехер
Куивин Келлехер
-
3
Кларк
Киран Кларк
-
15
Кристи
Сайрус Кристи
-
21
Ленихэн
Даррах Ленихэн
-
19
Куллен
Джош Куллен
-
21
Бирн
Джек Бирн
-
19
Магуайр
Шон Магуайр
-
18
Перрот
Трой Перрот
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Ирландия
1 : 1
Дания
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Ирландия
1
Дания
1
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Дания
1 : 1
Ирландия
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Дания
1
Ирландия
1
19.11.2018
19 нояб. 2018
пн
22:45
Дания
0 : 0
Ирландия
19.11.2018
19 нояб. 2018
пн
22:45
Дания
0
Ирландия
0
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
21:45
Ирландия
0 : 0
Дания
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
21:45
Ирландия
0
Дания
0
Новости
Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство
#Ирландия
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22 ноября 2019, 23:25
Почему жеребьевка Евро-2020 такая странная
#Евро-2020
22 ноября 2019, 19:55
Дания и Бельгия – соперники России на Евро. А еще – Финляндия или Уэльс
#Россия
19 ноября 2019, 01:12
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
#
Новости матча
Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией. Игра в Дании закроет групповой этап
30 ноября 2019, 21:16
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
На Евро-2020 Россия дважды сыграет в Санкт-Петербурге. Еще один матч пройдет в Дании
22 ноября 2019, 15:03