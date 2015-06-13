Матч завершен
Дания
2:0
Матч завершен
Сербия
Чемпионат Европы, 6 тур

Чемпионат Европы,

6 тур
13 июня 2015, 21:45 МСК
13.06.2015, 21:45 МСК
суббота
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы