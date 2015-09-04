Матч завершен
Дания
0:0
Матч завершен
Албания
Чемпионат Европы, 7 тур

Чемпионат Европы,

7 тур
4 сент. 2015, 21:45 МСК
4.09.2015, 21:45 МСК
пятница
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы