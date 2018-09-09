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Лига C
Кипр VS Словения
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Кипр - Словения: 09 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Кипр
2:1
Кипр - Словения: 09 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Словения
Лига C, 2 тур
Лига C,
2 тур
9 сент. 2018, 21:45 МСК
9.09.2018, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кипр
мин
5
Питтас
Иоаннис Питтас
1
Деметриу
Деметрис Деметриу
5
Сиелис
Валентинос Сиелис
3
Иоанну
Николас Иоанну
4
Янну
Томас Янну
13
Кусулос
Янис Кусулос
18
Артиматас
Костакис Артиматас
19
Лайфис
Константинос Лайфис
20
Кастанос
Григорис Кастанос
14
Какулис
Андроникос Какулис
Запасные
12
Кирьякидис
Харалампос Кирьякидис
-
22
Михаил
Неофитос Михаил
-
2
Каро
Андреас Каро
-
15
Гогич
Алекс Гогич
-
8
Кириаку
Харис Кириаку
-
5
Кателарис
Фанос Кателарис
-
17
Лоизу
Лоизос Лоизу
-
21
Ционис
Маринос Ционис
-
Словения
мин
-
Иличич
Йосип Иличич
7
Вучкич
Харис Вучкич
-
Куртич
Ясмин Куртич
16
Облак
Ян Облак
-
Богар
Дамьян Богар
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Ловрич
Занди Ловрич
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
-
Ветрих
Амедей Ветрих
6
Бийол
Яка Бийол
-
Балковец
Юре Балковец
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
16
Розман
Матьяж Розман
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
23
Матавж
Тим Матавж
-
13
Вербич
Беньямин Вербич
-
9
Шпорар
Андраж Шпорар
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
16.10.2018
16 окт. 2018
вт
21:45
Словения
1 : 1
Кипр
16.10.2018
16 окт. 2018
вт
21:45
Словения
1
Кипр
1
09.09.2018
09 сент. 2018
вс
21:45
Кипр
2 : 1
Словения
09.09.2018
09 сент. 2018
вс
21:45
Кипр
2
Словения
1
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