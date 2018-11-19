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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Лига C
Кипр VS Норвегия
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Кипр - Норвегия: 19 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Кипр
0:2
Кипр - Норвегия: 19 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Норвегия
Лига C, 6 тур
Лига C,
6 тур
19 нояб. 2018, 22:45 МСК
19.11.2018, 22:45 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кипр
мин
5
Питтас
Иоаннис Питтас
1
Деметриу
Деметрис Деметриу
5
Сиелис
Валентинос Сиелис
3
Иоанну
Николас Иоанну
4
Янну
Томас Янну
13
Кусулос
Янис Кусулос
18
Артиматас
Костакис Артиматас
19
Лайфис
Константинос Лайфис
20
Кастанос
Григорис Кастанос
14
Какулис
Андроникос Какулис
Запасные
12
Кирьякидис
Харалампос Кирьякидис
-
22
Михаил
Неофитос Михаил
-
2
Каро
Андреас Каро
-
15
Гогич
Алекс Гогич
-
8
Кириаку
Харис Кириаку
-
5
Кателарис
Фанос Кателарис
-
17
Лоизу
Лоизос Лоизу
-
21
Ционис
Маринос Ционис
-
Норвегия
мин
5
Скельвик
Йорген Скельвик
10
Жахид
Гаяс Жахид
20
Дели
Матс Меллер Дели
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
7
Ульвестад
Фредрик Ульвестад
14
Бериша
Ветон Бериша
8
Тронстад
Сондре Тронстад
-
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
3
Ханше-Ольсен
Андреас Ханше-Ольсен
Запасные
17
Виндхейм
Андреас Виндхейм
-
18
Эвьен
Хэкон Эвьен
-
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
19.11.2018
19 нояб. 2018
пн
22:45
Кипр
0 : 2
Норвегия
19.11.2018
19 нояб. 2018
пн
22:45
Кипр
0
Норвегия
2
06.09.2018
06 сент. 2018
чт
21:45
Норвегия
2 : 0
Кипр
06.09.2018
06 сент. 2018
чт
21:45
Норвегия
2
Кипр
0
11.10.2011
11 окт. 2011
вт
21:15
Норвегия
3 : 1
Кипр
11.10.2011
11 окт. 2011
вт
21:15
Норвегия
3
Кипр
1
08.10.2010
08 окт. 2010
пт
21:00
Кипр
1 : 2
Норвегия
08.10.2010
08 окт. 2010
пт
21:00
Кипр
1
Норвегия
2
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🇳🇴 Норвегия выступает против ЧМ-2022 в Катаре из-за смертей рабочих на стройках. Клубы поддерживают бойкот, а сборная выходит с лозунгом о правах человека
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01 сентября 2020, 17:50
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13 октября 2019, 22:33
Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига
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11 октября 2019, 00:00
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Новости матча
«Ростов» подписал защитника сборной Норвегии. Он пришел свободным агентом
17 октября 2020, 14:56
У сборной Люксембурга 10 побед за последние 10 лет. За 100 лет до этого она выигрывала столько же раз
10 октября 2020, 23:13