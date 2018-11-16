Кипр - Болгария: 16 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Кипр
1:1

Кипр - Болгария: 16 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Болгария
Лига C, 5 тур

Лига C,

5 тур
16 нояб. 2018, 22:45 МСК
16.11.2018, 22:45 МСК
пятница
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Предварительный состав

Кипр
мин
5
Питтас
Иоаннис Питтас
1
Деметриу
Деметрис Деметриу
5
Сиелис
Валентинос Сиелис
3
Иоанну
Николас Иоанну
4
Янну
Томас Янну
13
Кусулос
Янис Кусулос
18
Артиматас
Костакис Артиматас
19
Лайфис
Константинос Лайфис
20
Кастанос
Григорис Кастанос
14
Какулис
Андроникос Какулис
Запасные
12
Кирьякидис
Харалампос Кирьякидис
-
22
Михаил
Неофитос Михаил
-
2
Каро
Андреас Каро
-
15
Гогич
Алекс Гогич
-
8
Кириаку
Харис Кириаку
-
5
Кателарис
Фанос Кателарис
-
17
Лоизу
Лоизос Лоизу
-
21
Ционис
Маринос Ционис
-
Болгария
мин
7
Делев
Спас Делев
3
Ангелов
Георги Ангелов
20
Илиев
Димитар Илиев
2
Попов
Страхил Попов
22
Цветков
Александр Цветков
16
Малинов
Кристиян Малинов
-
Сисиньо
Сисиньо
12
Краев
Божидар Краев
-
Иванов
Галин Иванов
5
Димитров
Кристиан Димитров
23
Луков
Мартин Луков
Запасные
11
Карабелев
Янис Карабелев
-
7
Янков
Доминик Янков
-
4
Василев
Александар Василев
-
17
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
7
Ковачев
Светослав Ковачев
-
12
Александров
Денислав Александров
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

16.11.2018 16 нояб. 2018 пт 22:45
Кипр
1 : 1
Болгария
16.11.2018 16 нояб. 2018 пт 22:45
Кипр
1
Болгария
1
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 21:45
Болгария
2 : 1
Кипр
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 21:45
Болгария
2
Кипр
1

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