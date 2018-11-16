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Евро-2020
Легкая атлетика
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Лига C
Кипр VS Болгария
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Кипр - Болгария: 16 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Кипр
1:1
Кипр - Болгария: 16 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Болгария
Лига C, 5 тур
Лига C,
5 тур
16 нояб. 2018, 22:45 МСК
16.11.2018, 22:45 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кипр
мин
5
Питтас
Иоаннис Питтас
1
Деметриу
Деметрис Деметриу
5
Сиелис
Валентинос Сиелис
3
Иоанну
Николас Иоанну
4
Янну
Томас Янну
13
Кусулос
Янис Кусулос
18
Артиматас
Костакис Артиматас
19
Лайфис
Константинос Лайфис
20
Кастанос
Григорис Кастанос
14
Какулис
Андроникос Какулис
Запасные
12
Кирьякидис
Харалампос Кирьякидис
-
22
Михаил
Неофитос Михаил
-
2
Каро
Андреас Каро
-
15
Гогич
Алекс Гогич
-
8
Кириаку
Харис Кириаку
-
5
Кателарис
Фанос Кателарис
-
17
Лоизу
Лоизос Лоизу
-
21
Ционис
Маринос Ционис
-
Болгария
мин
7
Делев
Спас Делев
3
Ангелов
Георги Ангелов
20
Илиев
Димитар Илиев
2
Попов
Страхил Попов
22
Цветков
Александр Цветков
16
Малинов
Кристиян Малинов
-
Сисиньо
Сисиньо
12
Краев
Божидар Краев
-
Иванов
Галин Иванов
5
Димитров
Кристиан Димитров
23
Луков
Мартин Луков
Запасные
11
Карабелев
Янис Карабелев
-
7
Янков
Доминик Янков
-
4
Василев
Александар Василев
-
17
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
7
Ковачев
Светослав Ковачев
-
12
Александров
Денислав Александров
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
16.11.2018
16 нояб. 2018
пт
22:45
Кипр
1 : 1
Болгария
16.11.2018
16 нояб. 2018
пт
22:45
Кипр
1
Болгария
1
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
21:45
Болгария
2 : 1
Кипр
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
21:45
Болгария
2
Кипр
1
Новости
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15 октября 2019, 18:55
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13 октября 2019, 22:33
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13 октября 2019, 20:35
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#Сергей Петров
13 октября 2019, 20:00
Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига
#Россия
11 октября 2019, 00:00
#
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10 октября 2020, 23:13
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01 мая 2020, 09:21