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Чемпионат Европы
Кипр VS Босния и Герцеговина
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Кипр - Босния и Герцеговина: 13 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Кипр
2:3
Кипр - Босния и Герцеговина: 13 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Босния и Герцеговина
Чемпионат Европы, 10 тур
Чемпионат Европы,
10 тур
13 окт. 2015, 21:45 МСК
13.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кипр
мин
5
Питтас
Иоаннис Питтас
1
Деметриу
Деметрис Деметриу
5
Сиелис
Валентинос Сиелис
3
Иоанну
Николас Иоанну
4
Янну
Томас Янну
13
Кусулос
Янис Кусулос
18
Артиматас
Костакис Артиматас
19
Лайфис
Константинос Лайфис
20
Кастанос
Григорис Кастанос
14
Какулис
Андроникос Какулис
Запасные
12
Кирьякидис
Харалампос Кирьякидис
-
22
Михаил
Неофитос Михаил
-
2
Каро
Андреас Каро
-
15
Гогич
Алекс Гогич
-
8
Кириаку
Харис Кириаку
-
5
Кателарис
Фанос Кателарис
-
17
Лоизу
Лоизос Лоизу
-
21
Ционис
Маринос Ционис
-
Босния и Герцеговина
мин
22
Пирич
Кенан Пирич
17
Саничанин
Синиша Саничанин
2
Кадушич
Адван Кадушич
8
Татар
Беньямин Татар
15
Чорлука
Йосип Чорлука
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
10
Пьянич
Миралем Пьянич
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
10
Гояк
Амер Гояк
11
Превляк
Смаил Превляк
Запасные
4
Тодорович
Дарко Тодорович
-
18
Ковачевич
Аднан Ковачевич
-
19
Вишча
Эдин Вишча
-
23
Милошевич
Дени Милошевич
-
18
Данилович
Владан Данилович
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
17
Рахманович
Амар Рахманович
-
5
Жиликич
Алмедин Жиликич
-
События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
13.10.2015
13 окт. 2015
вт
21:45
Кипр
2 : 3
Босния и Герцеговина
13.10.2015
13 окт. 2015
вт
21:45
Кипр
2
Босния и Герцеговина
3
09.09.2014
09 сент. 2014
вт
21:45
Босния и Герцеговина
1 : 2
Кипр
09.09.2014
09 сент. 2014
вт
21:45
Босния и Герцеговина
1
Кипр
2
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