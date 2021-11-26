ЦСКА - Зенит: 26 ноября 2021 смотреть онлайн

ЦСКА
Москва
-:-

ЦСКА - Зенит: 26 ноября 2021 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
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16 тур

Россия
26 нояб. 2021, -:- МСК
26.11.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
5
Васин
Виктор Васин
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
98
Обляков
Иван Обляков
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
9
Чалов
Федор Чалов
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
3
Фукс
Бруно Фукс
-
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
46
Яковлев
Владислав Яковлев
-
Главный тренер
Ивица Олич
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак

Прошлые матчи

17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
ЦСКА
2 : 3
Зенит
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
ЦСКА
2
Зенит
3
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 20:00
Зенит
2 : 1
ЦСКА
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 20:00
Зенит
2
ЦСКА
1
20.06.2020 20 июня 2020 сб 19:00
ЦСКА
0 : 4
Зенит
20.06.2020 20 июня 2020 сб 19:00
ЦСКА
0
Зенит
4
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 19:00
Зенит
1
ЦСКА
1
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:00
Зенит
3 : 1
ЦСКА
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:00
Зенит
3
ЦСКА
1
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 19:00
ЦСКА
2 : 0
Зенит
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 19:00
ЦСКА
2
Зенит
0
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:30
Зенит
0 : 0
ЦСКА
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:30
Зенит
0
ЦСКА
0
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:30
ЦСКА
0 : 0
Зенит
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:30
ЦСКА
0
Зенит
0
04.03.2017 04 марта 2017 сб 16:30
ЦСКА
0 : 0
Зенит
04.03.2017 04 марта 2017 сб 16:30
ЦСКА
0
Зенит
0
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Зенит
1
ЦСКА
1
02.05.2016 02 мая 2016 пн 16:00
ЦСКА
1 : 4
Зенит
02.05.2016 02 мая 2016 пн 16:00
ЦСКА
1
Зенит
4
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 19:30
Зенит
2 : 0
ЦСКА
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 19:30
Зенит
2
ЦСКА
0
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 14:00
ЦСКА
2 : 2
Зенит
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 14:00
ЦСКА
2
Зенит
2
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 13:30
Зенит
2 : 1
ЦСКА
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 13:30
Зенит
2
ЦСКА
1
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 16:00
ЦСКА
0 : 1
Зенит
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 16:00
ЦСКА
0
Зенит
1
15.03.2014 15 марта 2014 сб 15:00
ЦСКА
1 : 0
Зенит
15.03.2014 15 марта 2014 сб 15:00
ЦСКА
1
Зенит
0
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 19:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 19:00
Зенит
2
ЦСКА
0
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 19:00
Зенит
1
ЦСКА
1
04.08.2012 04 авг. 2012 сб 12:30
ЦСКА
1 : 3
Зенит
04.08.2012 04 авг. 2012 сб 12:30
ЦСКА
1
Зенит
3
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 18:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 18:00
Зенит
2
ЦСКА
0

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