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ЦСКА VS Зенит
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ЦСКА - Зенит: 26 ноября 2021 смотреть онлайн
ЦСКА
Москва
-:-
ЦСКА - Зенит: 26 ноября 2021 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
26 нояб. 2021, -:- МСК
26.11.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
5
Васин
Виктор Васин
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
98
Обляков
Иван Обляков
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
9
Чалов
Федор Чалов
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
3
Фукс
Бруно Фукс
-
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
46
Яковлев
Владислав Яковлев
-
Главный тренер
Ивица Олич
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Прошлые матчи
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
ЦСКА
2 : 3
Зенит
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
ЦСКА
2
Зенит
3
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
20:00
Зенит
2 : 1
ЦСКА
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
20:00
Зенит
2
ЦСКА
1
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:00
ЦСКА
0 : 4
Зенит
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:00
ЦСКА
0
Зенит
4
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
19:00
Зенит
1
ЦСКА
1
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:00
Зенит
3 : 1
ЦСКА
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:00
Зенит
3
ЦСКА
1
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
19:00
ЦСКА
2 : 0
Зенит
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
19:00
ЦСКА
2
Зенит
0
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:30
Зенит
0 : 0
ЦСКА
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:30
Зенит
0
ЦСКА
0
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:30
ЦСКА
0 : 0
Зенит
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:30
ЦСКА
0
Зенит
0
04.03.2017
04 марта 2017
сб
16:30
ЦСКА
0 : 0
Зенит
04.03.2017
04 марта 2017
сб
16:30
ЦСКА
0
Зенит
0
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Зенит
1
ЦСКА
1
02.05.2016
02 мая 2016
пн
16:00
ЦСКА
1 : 4
Зенит
02.05.2016
02 мая 2016
пн
16:00
ЦСКА
1
Зенит
4
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
19:30
Зенит
2 : 0
ЦСКА
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
19:30
Зенит
2
ЦСКА
0
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
2 : 2
Зенит
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
2
Зенит
2
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
13:30
Зенит
2 : 1
ЦСКА
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
13:30
Зенит
2
ЦСКА
1
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
16:00
ЦСКА
0 : 1
Зенит
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
16:00
ЦСКА
0
Зенит
1
15.03.2014
15 марта 2014
сб
15:00
ЦСКА
1 : 0
Зенит
15.03.2014
15 марта 2014
сб
15:00
ЦСКА
1
Зенит
0
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
19:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
19:00
Зенит
2
ЦСКА
0
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
19:00
Зенит
1
ЦСКА
1
04.08.2012
04 авг. 2012
сб
12:30
ЦСКА
1 : 3
Зенит
04.08.2012
04 авг. 2012
сб
12:30
ЦСКА
1
Зенит
3
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
18:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
18:00
Зенит
2
ЦСКА
0
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