Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
5 нояб. 2006, -:- МСК
5.11.2006, -:- МСК
воскресенье
Составы