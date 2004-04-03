Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
2 апр. 2004, 23:00 МСК
2.04.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы